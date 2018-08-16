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Опубликовано 16 августа 2018, 11:01

Авторы "Мстителей" ищут дублёра, зад которого хорошо смотрится в лосинах

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

В Сети появилась информация, что на одну из женских ролей придётся искать двойника с конкретными параметрами фигуры.

Агентство по подбору актёров Central Casting опубликовало объявление о поиске девушки-дублёра для фильма с рабочим названием "Мэри Лу". Это кодовое имя четвёртого фильма "Мстители".

В опубликованном сообщении сказано, что студия нуждается в фотодублёре. Этот двойник внешне похож на основного актёра, он принимает участие в съёмках. Согласно описанию, студия ищет женщину от 20 до 30 лет ростом примерно 162 сантиметра. Цвет волос — светлый.

От кандидатов ждут фото в полный рост спереди и сзади. Отдельно указано, что фото сзади должно быть сделано в полностью чёрной одежде. Пристальное внимание команда уделяет тому, как на теле кандидата сидят обтягивающие лосины.

Напомним, что новые "Мстители" выйдут 2 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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