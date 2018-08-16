Авторы "Мстителей" ищут дублёра, зад которого хорошо смотрится в лосинах

В Сети появилась информация, что на одну из женских ролей придётся искать двойника с конкретными параметрами фигуры.

Агентство по подбору актёров Central Casting опубликовало объявление о поиске девушки-дублёра для фильма с рабочим названием "Мэри Лу". Это кодовое имя четвёртого фильма "Мстители".

В опубликованном сообщении сказано, что студия нуждается в фотодублёре. Этот двойник внешне похож на основного актёра, он принимает участие в съёмках. Согласно описанию, студия ищет женщину от 20 до 30 лет ростом примерно 162 сантиметра. Цвет волос — светлый.

От кандидатов ждут фото в полный рост спереди и сзади. Отдельно указано, что фото сзади должно быть сделано в полностью чёрной одежде. Пристальное внимание команда уделяет тому, как на теле кандидата сидят обтягивающие лосины.