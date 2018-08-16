С глаз долой. У британки из-под века вытащили линзу спустя 28 лет

Специалисты отмечают, что подобное случается крайне редко, однако офтальмологам следует внимательнее осматривать пациентов.

Жительница Великобритании 28 лет носила линзу в своём глазу и не знала об этом до тех пор, пока там не образовалась киста, сообщает издание Science Alert.

У 42-летней жительницы города Данди в Шотландии почти шесть месяцев болел и отекал глаз. После того как она обратилась в больницу и ей сделали МРТ, у неё в веке обнаружили кисту диаметром примерно шесть миллиметров.

— Мы обнаружили кисту в мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы. На веке не было никаких следов прежних травм. Во время извлечения киста разорвалась, и из неё выпала контактная линза, — сообщила офтальмолог Хэлен Маргатройд.

Женщина после операции заявила, что с юности не носила линзы и понятия не имеет, откуда она там взялась. Позже мать пациентки вспомнила, что, когда дочери было 14 лет, ей в глаз попал воланчик во время игры в бадминтон. Тогда решили, что линза просто выпала, и не стали её искать.