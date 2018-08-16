С глаз долой. У британки из-под века вытащили линзу спустя 28 лет
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Специалисты отмечают, что подобное случается крайне редко, однако офтальмологам следует внимательнее осматривать пациентов.
Жительница Великобритании 28 лет носила линзу в своём глазу и не знала об этом до тех пор, пока там не образовалась киста, сообщает издание Science Alert.
У 42-летней жительницы города Данди в Шотландии почти шесть месяцев болел и отекал глаз. После того как она обратилась в больницу и ей сделали МРТ, у неё в веке обнаружили кисту диаметром примерно шесть миллиметров.
— Мы обнаружили кисту в мягких тканях над верхним сводом конъюнктивы. На веке не было никаких следов прежних травм. Во время извлечения киста разорвалась, и из неё выпала контактная линза, — сообщила офтальмолог Хэлен Маргатройд.
Женщина после операции заявила, что с юности не носила линзы и понятия не имеет, откуда она там взялась. Позже мать пациентки вспомнила, что, когда дочери было 14 лет, ей в глаз попал воланчик во время игры в бадминтон. Тогда решили, что линза просто выпала, и не стали её искать.
Маргатройд отметила, что подобное случается очень редко и пациентке это не доставляло дискомфорта в течение долгих лет. Офтальмолог всё же призвала коллег внимательнее осматривать пациентов после травм.