Джеймс Ганн не вернётся на пост режиссёра "Стражей Галактики — 3"

Невзирая на поддержку актёрского состава популярного фильма, у уволенного Disney постановщика нет шансов.

В Сети появилась информация о том, что киностудии Disney и Marvel не планируют восстанавливать Джеймса Ганна на позиции режиссёра фильма "Стражи Галактики — 3". Это решение было принято после встречи Ганна с президентом Disney Аланом Хорном.

Отмечается, что в процессе "мирного и профессионального" разговора стало известно, что режиссёр первых двух частей "Стражей Галактики" не будет работать над третьим эпизодом. Также на переговорах присутствовал президент Marvel Кевин Фейдж, но, по всей видимости, он тоже согласен с этим решением, а значит, поиск нового режиссёра киноленты продолжается.

Студия "Дисней" уволила режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространилось несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил про педофилию и изнасилования. Он также шутил про СПИД.