Компании начали проводить собеседования с помощью игры Fortnite

Рекламное агентство Dare.Win начало принимать на полугодовую стажировку в их парижском офисе. Кандидатов отбирают с помощь Fortnite — собеседования проводят непосредственно во время игры с сотрудниками.

Представители компании рассказали, что среди них нет профессиональных игроков в шутер. В связи с этим соискателям не стоит волноваться о том, сколько они продержатся в "королевской битве". Компания по тому, как человек играет, хочет узнать о нём больше — особенно о поведении в трудных ситуациях.