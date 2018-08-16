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Опубликовано 16 августа 2018, 11:05

Компании начали проводить собеседования с помощью игры Fortnite

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Epic Games

Фото: ©  Epic Games

Таким методом уже пользуется французское рекламное агентство, которое обращает внимание на успешность в шутере.

Рекламное агентство Dare.Win начало принимать на полугодовую стажировку в их парижском офисе. Кандидатов отбирают с помощь Fortnite — собеседования проводят непосредственно во время игры с сотрудниками.

Представители компании рассказали, что среди них нет профессиональных игроков в шутер. В связи с этим соискателям не стоит волноваться о том, сколько они продержатся в "королевской битве". Компания по тому, как человек играет, хочет узнать о нём больше — особенно о поведении в трудных ситуациях.

Агентство выбрало Fortnite потому, что игра бесплатная.

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Сергей Сурепин
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