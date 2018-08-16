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Регион
Опубликовано 16 августа 2018, 14:55

Звезда "Игры престолов" полуголая развлекалась на дне рождения своего жениха

Фото: &copy; instagram.com/redcarpetmood

Фото: © instagram.com/redcarpetmood

Софи Тёрнер продемонстрировала свою фигуру у бассейна, где проводилось очередное торжество.

Актриса Софи Тёрнер, получившая популярность благодаря сериалу "Игра престолов", показала свою страсть в Майами. Повод — день рождения её 29-летнего жениха Джо Джонаса.

22-летняя актриса редко позволяет себе вольности. Это же касается и её избранника. Однако на этот раз звёздная пара решила устроить полноценный отпуск. На фото попали поцелуи в бассейне, алкогольные напитки, а также полуголая фигура Тёрнер.

Напомним, что съёмки заключительного сезона "Игры престолов" уже закончились. Премьера ожидается в начале 2019 года.

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Сергей Сурепин
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