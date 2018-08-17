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Опубликовано 17 августа 2018, 08:18

Настоящий робот с искусственным интеллектом впервые снимется в кино

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Режиссёр Тони Кэй хочет отойти от использования компьютерной графики в массовом кинематографе.

Автор ленты "Американская история Х" Тони Кэй планирует взять на главную роль в своём новом фильме 2nd Born настоящего робота, который получит продвинутый искусственный интеллект. Постановщик хочет отойти от использования компьютерной графики и не хочет снимать живого актёра, загримированного под машину.

Вместо этого Кэй планирует обучить робота приёмам и методикам актёрской игры. Постановщик также надеется на то, что игра его робота будет признана Гильдией киноактёров.

Фильм 2nd Born — сиквел комедии 1st Born. Одну из главных ролей в этой ленте играл Вэл Килмер. Фильм рассказывал о молодой паре. Супруги готовились стать родителями, и представителям прошлых поколений обеих семей нужно было найти общий язык ради будущего ребёнка.

Предполагается, что актёры первого фильма появятся в продолжении. Пока не уточняется, как именно Кэй интегрирует робота в сюжет продолжения.

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Сергей Сурепин
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