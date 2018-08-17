Авторы игры про Лару Крофт теперь работают над "Мстителями"

Компания Crystal Dynamics, ответственная за Tomb Raider, наняла разработчиков God of War.

Команда авторов игр про Лару Крофт пополнила свой состав. Теперь в студии Crystal Dynamics трудятся разработчики, ответственные за боевую систему в популярной игре God of War.

Все силы новоиспечённых сотрудников будут направлены на работу над игрой про "Мстителей", которая так полюбилась поклонникам кинокомиксов Marvel. Разработчики решили усилить техническое подразделение команды. Помимо этого, в состав Crystal Dynamics входят Бен Ванат — создатель Dead Space и Дэвид Файфилд — дизайн-директор Halo и геймдиректор Call of Duty.