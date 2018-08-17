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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 07:28

Американский библиотекарь потратил 89 тысяч бюджетных средств на игры

Фото: &copy;&nbsp;Shutterstock.com

Фото: © Shutterstock.com

Теперь суд обязывает его выплатить большую часть из тех денег, которые он уже потратил на мобильную игру.

В середине августа 2018 года суд вынес решение по делу библиотекаря Адама Вингера из города Норт-Логан (Юта, США). В октябре 2017 года его уволили, так как библиотекаря обвинили в трате 89 тысяч долларов бюджетных средств на мобильную игру Game of War.

Как удалось установить следствию, Вингер в больших количествах заказывал подарочные карты с Google Play, Amazon и iTunes. После этого библиотекарь спускал деньги на покупки внутри популярной мобильной игры.

Вингер пытался скрыть свои покупки. В итоге он получил в заключении 30 дней, а после его ждут общественные работы. Кроме того, суд обязал Вингера выплатить 78 тысяч долларов — библиотекарь продал дом и снял с банковского счёта все свои сбережения, которые он копил на старость.

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Сергей Сурепин
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