Американский библиотекарь потратил 89 тысяч бюджетных средств на игры

Теперь суд обязывает его выплатить большую часть из тех денег, которые он уже потратил на мобильную игру.

В середине августа 2018 года суд вынес решение по делу библиотекаря Адама Вингера из города Норт-Логан (Юта, США). В октябре 2017 года его уволили, так как библиотекаря обвинили в трате 89 тысяч долларов бюджетных средств на мобильную игру Game of War.

Как удалось установить следствию, Вингер в больших количествах заказывал подарочные карты с Google Play, Amazon и iTunes. После этого библиотекарь спускал деньги на покупки внутри популярной мобильной игры.