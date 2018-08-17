Американский библиотекарь потратил 89 тысяч бюджетных средств на игры
Фото: © Shutterstock.com
Теперь суд обязывает его выплатить большую часть из тех денег, которые он уже потратил на мобильную игру.
В середине августа 2018 года суд вынес решение по делу библиотекаря Адама Вингера из города Норт-Логан (Юта, США). В октябре 2017 года его уволили, так как библиотекаря обвинили в трате 89 тысяч долларов бюджетных средств на мобильную игру Game of War.
Как удалось установить следствию, Вингер в больших количествах заказывал подарочные карты с Google Play, Amazon и iTunes. После этого библиотекарь спускал деньги на покупки внутри популярной мобильной игры.
Вингер пытался скрыть свои покупки. В итоге он получил в заключении 30 дней, а после его ждут общественные работы. Кроме того, суд обязал Вингера выплатить 78 тысяч долларов — библиотекарь продал дом и снял с банковского счёта все свои сбережения, которые он копил на старость.