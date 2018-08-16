Придётся потерпеть. Лайнер развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов
Фото: © Twitter / Wes Lowenfeld
Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок.
Самолёт американской авиакомпании Delta развернулся над Атлантическим океаном из-за забившихся туалетов.
Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.
Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.
Have you ever taken a u-turn in the middle of the Atlantic Ocean? With @Delta you can experience the joys of a 9 hour tour to nowhere and back. And then you get to wait another day to try again! pic.twitter.com/olQ4xxfphd— Wes Lowenfeld (@WesLowenfeld) 15 августа 2018 г.
— Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова, — написал один из них в "Твиттере".