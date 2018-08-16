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Опубликовано 16 августа 2018, 19:08

Придётся потерпеть. Лайнер развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов

Фото: &copy; Twitter /&nbsp;Wes Lowenfeld&rlm;&nbsp;

Фото: © Twitter / Wes Lowenfeld‏ 

Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок.

Самолёт американской авиакомпании Delta развернулся над Атлантическим океаном из-за забившихся туалетов.

Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.

Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.

— Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова, — написал один из них в "Твиттере".

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Евгений Шуваев
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