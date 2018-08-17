В Чили поступили сообщения о минировании 11 самолётов
Фото: © Flickr/Ferry Octavian
Специалисты полностью обследовали несколько самолётов, однако ни в одном из них взрывчатки не обнаружили.
В Чили авиакомпаниям сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 самолётах.
По информации радиостанции BioBio, угрозы поступали в адрес тех пассажирских лайнеров, которые либо прибывали в Сантьяго, либо вылетали из чилийской столицы.
Отмечается, что специалисты полностью обследовали несколько самолётов, однако ни в одном из них взрывчатки не обнаружили.
Сейчас карабинеры занимаются поиском тех, кто звонил с ложными угрозами.