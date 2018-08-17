Специалисты полностью обследовали несколько самолётов, однако ни в одном из них взрывчатки не обнаружили.

В Чили авиакомпаниям сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в 11 самолётах.

По информации радиостанции BioBio, угрозы поступали в адрес тех пассажирских лайнеров, которые либо прибывали в Сантьяго, либо вылетали из чилийской столицы.

Отмечается, что специалисты полностью обследовали несколько самолётов, однако ни в одном из них взрывчатки не обнаружили.