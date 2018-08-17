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Опубликовано 17 августа 2018, 07:17

"Звёздные войны" лишились ещё одного фильма. Спин-офф про Татуин отменён

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 &ndash; Новая надежда"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"/ © Кинопоиск

От проекта пришлось отказаться после того, как в прокате провалилась лента о Хане Соло.

Художник-постановщик Нил Ламонт дал интервью Cinemablend, в котором рассказал, что в одном из спин-оффов по "Звёздным войнам" планировалось использовать Татуин — одну из планет Вселенной. По словам автора фильма о Хане Соло, проект отменили после провала ленты о контрабандисте.

Ламонт заявил, что команда только начала работу над новым спин-оффом, планировалось использовать новые места Галактики. Постановщик надеется на то, что в дальнейшем Disney вернётся к этой идее.

Ранее сообщалось, что Disney и Lucasfilm отказываются от будущих спин-оффов и сольных фильмов. Причина — негативная критика и слабые кассовые сборы ленты "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".

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Сергей Сурепин
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