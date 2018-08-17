"Звёздные войны" лишились ещё одного фильма. Спин-офф про Татуин отменён
Кадр фильма "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая надежда"/ © Кинопоиск
От проекта пришлось отказаться после того, как в прокате провалилась лента о Хане Соло.
Художник-постановщик Нил Ламонт дал интервью Cinemablend, в котором рассказал, что в одном из спин-оффов по "Звёздным войнам" планировалось использовать Татуин — одну из планет Вселенной. По словам автора фильма о Хане Соло, проект отменили после провала ленты о контрабандисте.
Ламонт заявил, что команда только начала работу над новым спин-оффом, планировалось использовать новые места Галактики. Постановщик надеется на то, что в дальнейшем Disney вернётся к этой идее.
Ранее сообщалось, что Disney и Lucasfilm отказываются от будущих спин-оффов и сольных фильмов. Причина — негативная критика и слабые кассовые сборы ленты "Хан Соло: Звёздные войны. Истории".