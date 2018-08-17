Майкл Кейн объяснил концовку фильма "Начало"
Кадр фильма "Начало"/ © Кинопоиск
Популярный британский актёр поставил точку в череде споров поклонников фильма Кристофера Нолана.
Ранее фанаты не могли понять, является ли финальная сцена фильма реальностью или действие происходит во сне. Ветеран Голливуда решил окончательно закрыть этот вопрос.
По словам Кейна, когда он прочитал сценарий "Начала", то слегка был сбит с толку и сказал Кристоферу Нолану, что не понимает, где там сон, а где начинается реальность. На это Нолан ответил ему: "Что же, во всех сценах с тобой — это реальность". Таким образом, Кейн заявил, что, если на экране есть он, значит, действие фильма происходит в реальности, если его нет — во сне.
Напомним, фильм "Начало" вышел в 2010 году. Он стал одним из самых обсуждаемых проектов своего времени. Мировые кассовые сборы превысили 800 миллионов долларов.