Майкл Кейн объяснил концовку фильма "Начало"

По словам Кейна, когда он прочитал сценарий "Начала", то слегка был сбит с толку и сказал Кристоферу Нолану, что не понимает, где там сон, а где начинается реальность. На это Нолан ответил ему: "Что же, во всех сценах с тобой ­— это реальность". Таким образом, Кейн заявил, что, если на экране есть он, значит, действие фильма происходит в реальности, если его нет — во сне.