Комик Джерри Сейнфелд заступился за режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна

Артист считает, что если постановщик на самом деле шутил, то какая разница, что служило темой для этого.

Известный американский комик Джерри Сейнфелд дал интервью The New York Times. Он прокомментировал увольнение Джеймса Ганна с поста режиссёра третьих "Стражей Галактики". Комик высказал свою точку зрения относительно решения "Дисней".

Сейнфелд считает, что если Ганн на самом деле просто шутил, то записи в его "твитере" не нужно было воспринимать всерьёз. Помимо всего прочего, комик заявил, что он сам никогда не извинялся за свои шутки, даже если они кого-то задевали.

Ранее сообщалось, что киностудии Disney и Marvel не планируют восстанавливать Джеймса Ганна на позиции режиссёра фильма "Стражи Галактики — 3". Это решение было принято после встречи Ганна с президентом Disney Аланом Хорном.

Напомним, студия "Дисней" уволила режиссёра "Стражей Галактики" Джеймса Ганна после того, как в Интернете распространилось несколько его старых твитов, в которых он грубо шутил про педофилию и изнасилования. Он также шутил про СПИД.