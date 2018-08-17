Российские букмекеры начали принимать ставки на финал сериала "Игра престолов"
Кадр сериала "Игра престолов"/ © Кинопоиск
Страсти по главному ТВ-шоу последних лет настолько накалились, что в России решили делать ставки на исход сериала.
Букмекеры в России начали принимать ставки на то, кто будет править Семью королевствами в финале популярного сериала "Игра престолов". Об этом рассказал сотрудник "Рейтинга букмекеров" Алексей Ткачук.
Главный претендент на Железный трон — Бран Старк. Следом идут ребёнок Джона Сноу, сам Джон Сноу и Дейенерис. Также букмекеры предлагают сделать ставку на убийства в восьмом сезоне. Например, можно поставить на то, кто погибнет первым. Фаворитом в этой категории выступает Яра Грейджой. Помимо этого, букмекеры предлагают сделать ставку на смерть ещё одного дракона Дейенерис.
Напомним, что съёмки заключительного сезона "Игры престолов" уже завершили. Премьера запланирована на первую половину 2019 года.