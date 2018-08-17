Российские букмекеры начали принимать ставки на финал сериала "Игра престолов"

Страсти по главному ТВ-шоу последних лет настолько накалились, что в России решили делать ставки на исход сериала.

Букмекеры в России начали принимать ставки на то, кто будет править Семью королевствами в финале популярного сериала "Игра престолов". Об этом рассказал сотрудник "Рейтинга букмекеров" Алексей Ткачук.

Главный претендент на Железный трон — Бран Старк. Следом идут ребёнок Джона Сноу, сам Джон Сноу и Дейенерис. Также букмекеры предлагают сделать ставку на убийства в восьмом сезоне. Например, можно поставить на то, кто погибнет первым. Фаворитом в этой категории выступает Яра Грейджой. Помимо этого, букмекеры предлагают сделать ставку на смерть ещё одного дракона Дейенерис.