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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 10:22

Жена кузбассовца набросилась на приставов за попытку изъять Xbox

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Приставам не удалось с первого раза конфисковать имущество геймера, который погряз в долгах.

Мужчина из села Поломошного (Яшкинский район, Кузбасс) взял кредит и не стал его выплачивать. Долг составил 20,4 тысячи рублей.

В марте в отношении молодого человека началось исполнительное производство. Приставы приехали домой к должнику и наложили арест на его имущество — игровую консоль Xbox и камеру Kinect. Техника осталась у геймера-должника на ответственное хранение.

Спустя десять дней должник так и не выплатил долг. К нему снова приехали приставы. Правоохранители попытались изъять арестованное имущество, однако на них набросилась жена должника. В итоге приставы вернулись спустя некоторое время с подмогой.

В итоге приставы изъяли технику в счёт погашения долга. Также на женщину составили административный протокол по ст. 17.8 КРФ об АП "Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов".

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Сергей Сурепин
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