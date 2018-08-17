Жена кузбассовца набросилась на приставов за попытку изъять Xbox

Приставам не удалось с первого раза конфисковать имущество геймера, который погряз в долгах.

Мужчина из села Поломошного (Яшкинский район, Кузбасс) взял кредит и не стал его выплачивать. Долг составил 20,4 тысячи рублей.

В марте в отношении молодого человека началось исполнительное производство. Приставы приехали домой к должнику и наложили арест на его имущество — игровую консоль Xbox и камеру Kinect. Техника осталась у геймера-должника на ответственное хранение.

Спустя десять дней должник так и не выплатил долг. К нему снова приехали приставы. Правоохранители попытались изъять арестованное имущество, однако на них набросилась жена должника. В итоге приставы вернулись спустя некоторое время с подмогой.