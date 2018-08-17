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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 10:42

Netflix обвинили в распространении детской порнографии

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Президент родительского совета посчитал, что в фильме "Желание" есть сцена мастурбации девятилетней девочки.

Родительский совет по телевидению попросил убрать фильм "Желание" режиссёра Диего Каплана из репертуара Netflix. По мнению представителей организации, в фильме присутствует сцена, в которой "девятилетняя девочка мастурбирует с целью достичь оргазма".

Это не первый случай, когда Каплана критикуют за эту сцену. Ранее режиссёра и сервис осудили журналисты и пользователи социальных сетей. Режиссёра обвинили в создании, а Netflix — в распространении детской порнографии.

Сам же режиссёр заявил, что подобная интерпретация зависит от развратности самого зрителя. Что же касается Netflix, то сервис пока не комментирует ситуацию.

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Сергей Сурепин
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