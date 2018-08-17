Netflix обвинили в распространении детской порнографии

Президент родительского совета посчитал, что в фильме "Желание" есть сцена мастурбации девятилетней девочки.

Родительский совет по телевидению попросил убрать фильм "Желание" режиссёра Диего Каплана из репертуара Netflix. По мнению представителей организации, в фильме присутствует сцена, в которой "девятилетняя девочка мастурбирует с целью достичь оргазма".

Это не первый случай, когда Каплана критикуют за эту сцену. Ранее режиссёра и сервис осудили журналисты и пользователи социальных сетей. Режиссёра обвинили в создании, а Netflix — в распространении детской порнографии.