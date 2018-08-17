Швеция предъявила обвинение за пьяное "вождение" российскому капитану сухогруза

У россиянина, который посадил на мель иностранное судно, зафиксировали 2,76 промилле алкоголя.

Прокуратура шведского Мальмё предъявила обвинение российскому капитану за управление судном в состоянии алкогольного опьянения. Как говорится в материалах дела, именно из-за пьянства россиянина сухогруз "Би-би-си Лагос" под его управлением сел на мель.

Как сообщает РИА "Новости", в крови у капитана содержалось до 2,76 промилле алкоголя. В результате прокуратура сочла преступление тяжким — россиянину грозит тюремный срок.