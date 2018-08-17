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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 15:20

Правительство Австралии покупало рекламу у YouTube-блогеров. Продвигали войну

Всего местные власти потратили 52 тысяч долларов на рекламу вооружённых сил Австралии.

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Австралийская газета Daily Telegraph опубликовала статью, согласно которой Министерство обороны Австралии разорвало все связи с популярными YouTube-блогерами. Блогеры специализировались на видео по Fortnite, а также рассказывали новости игровой индустрии.

В прошлом министерство потратило больше 52 тысяч австралийских долларов на рекламные ролики блогеров. Это были видео, призванные привлечь молодых австралийцев на службу в вооружённых силах.

Вооружённые силы Австралии прекратили сотрудничество с блогерами из-за их старых сообщений в "Твиттере". Оказалось, блогеры шутили на тему расизма, а также про рак и изнасилования.

Глава Министерства обороны Австралии Мариз Пейн заявила, что сотрудничество с блогерами было ошибкой с самого начала. Всего на блогеров подписано более 7 миллионов человек.

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Сергей Сурепин
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