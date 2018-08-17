Правительство Австралии покупало рекламу у YouTube-блогеров. Продвигали войну

Австралийская газета Daily Telegraph опубликовала статью, согласно которой Министерство обороны Австралии разорвало все связи с популярными YouTube-блогерами. Блогеры специализировались на видео по Fortnite, а также рассказывали новости игровой индустрии.

В прошлом министерство потратило больше 52 тысяч австралийских долларов на рекламные ролики блогеров. Это были видео, призванные привлечь молодых австралийцев на службу в вооружённых силах.

Вооружённые силы Австралии прекратили сотрудничество с блогерами из-за их старых сообщений в "Твиттере". Оказалось, блогеры шутили на тему расизма, а также про рак и изнасилования.