Москалькова выступила за либерализацию наказания за лайки и репосты

По мнению омбудсмена, участившиеся случаи арестов за активность в соцсетях искусственно увеличивают число россиян с судимостью.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживают идею о либерализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), когда её применяют в качестве наказания для пользователей соцсетей за лайки и репосты.

— Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, — приводит слова омбудсмена ТАСС.