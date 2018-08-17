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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 13:40

Москалькова выступила за либерализацию наказания за лайки и репосты

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.&nbsp;Фото:&copy;РИА Новости/Виталий Белоусов&nbsp;

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Фото:©РИА Новости/Виталий Белоусов 

По мнению омбудсмена, участившиеся случаи арестов за активность в соцсетях искусственно увеличивают число россиян с судимостью.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддерживают идею о либерализации статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), когда её применяют в качестве наказания для пользователей соцсетей за лайки и репосты.

— Я поддерживаю идею либерализации этой статьи. Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью, — приводит слова омбудсмена ТАСС.

Отметим, что дискуссия по поводу изменения законодательства в связи с арестами за репосты ужесточилась в последнее время. Ранее компания Mail.Ru Group попросила Госдуму и Верховный суд отменить дела против пользователей соцсетей, а соцсеть "ВКонтакте", подконтрольная Mail.Ru Group, заявила, что закроет личные профили ради их безопасности.

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Марина Калегина
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