СМИ: Путин привезёт казачий ансамбль на свадьбу главы МИД Австрии
Фото: ©РИА Новости/Руслан Кривобок
По предварительной информации, в качестве подарка молодожёнам музыканты исполнят свадебную песню.
Президент России Владимир Путин намерен сделать музыкальный подарок главе МИД Австрии Карин Кнайсль в честь её свадьбы с Вольфгангом Майлингером. Таким подарком станет выступление казачьего ансамбля, который прибудет в ЕС вместе с российским лидером, утверждает агентство DPA со ссылкой на источник в австрийских дипломатических кругах.
Как сообщает агентство, торжество состоится в федеральной земле Штирия. Всего на церемонию бракосочетания приглашены около 100 человек, среди которых не только российский лидер, но и канцлер Австрии Себастьян Курц. Учитывая статус гостей, обеспечивать безопасность на мероприятии будет элитное австрийское спецподразделение "Кобра".
Как сообщал Лайф, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин намерен посетить церемонию бракосочетания министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.