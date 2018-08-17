СМИ: Путин привезёт казачий ансамбль на свадьбу главы МИД Австрии

По предварительной информации, в качестве подарка молодожёнам музыканты исполнят свадебную песню.

Президент России Владимир Путин намерен сделать музыкальный подарок главе МИД Австрии Карин Кнайсль в честь её свадьбы с Вольфгангом Майлингером. Таким подарком станет выступление казачьего ансамбля, который прибудет в ЕС вместе с российским лидером, утверждает агентство DPA со ссылкой на источник в австрийских дипломатических кругах.

Как сообщает агентство, торжество состоится в федеральной земле Штирия. Всего на церемонию бракосочетания приглашены около 100 человек, среди которых не только российский лидер, но и канцлер Австрии Себастьян Курц. Учитывая статус гостей, обеспечивать безопасность на мероприятии будет элитное австрийское спецподразделение "Кобра".