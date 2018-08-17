Путин внёс на рассмотрение трёх кандидатов на пост главы Дагестана

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Народного собрания Дагестана несколько кандидатур для избрания на пост главы республики. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо Владимира Васильева, который занимает пост врио главы республики на данный момент, в этом списке фигурируют два зампредседателя дагестанского Народного Собрания — Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.

Напомним, что, согласно республиканскому законодательству, глава Дагестана избирается на пятилетний срок Народным собранием из трёх кандидатов, предложенных президентом России, в течение 20 дней с момента внесения кандидатур.