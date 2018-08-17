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Регион
Опубликовано 17 августа 2018, 19:18

Кубанский казачий хор отправился в Австрию с гастролями

Фото: &copy; РИА Новости / Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Кубанский казачий хор отправился в Австрию с гастролями.

— Мы находимся в Австрии. Приехали со своей программой, — приводит слова директора хора Анатолия Арефьева ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что российский лидер Владимир Путин намерен сделать музыкальный подарок главе МИД Австрии Карин Кнайсль в честь её свадьбы с Вольфгангом Майлингером, а именно — выступление казачьего ансамбля.

Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в субботу, 18 августа.

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Евгений Шуваев
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