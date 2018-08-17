Кубанский казачий хор отправился в Австрию с гастролями
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
Кубанский казачий хор отправился в Австрию с гастролями.
— Мы находимся в Австрии. Приехали со своей программой, — приводит слова директора хора Анатолия Арефьева ТАСС.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что российский лидер Владимир Путин намерен сделать музыкальный подарок главе МИД Австрии Карин Кнайсль в честь её свадьбы с Вольфгангом Майлингером, а именно — выступление казачьего ансамбля.
Отмечается, что церемония бракосочетания состоится в субботу, 18 августа.