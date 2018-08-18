Вячеслав Володин пригласил главу турецкого МИД посетить Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму.

— Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, которая принимает участие в VI Всеобщем съезде Партии справедливости и развития, и у председателя Госдумы и министра состоялась беседа, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена российской делегации.