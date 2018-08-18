Вячеслав Володин пригласил главу турецкого МИД посетить Госдуму
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму.
— Глава МИД Турции поднялся в ложу российской делегации, которая принимает участие в VI Всеобщем съезде Партии справедливости и развития, и у председателя Госдумы и министра состоялась беседа, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на члена российской делегации.
По словам члена российской делегации, Вячеслав Володин и Мевлют Чавушоглу говорили о перспективах развития отношений государств. Они договорились провести ещё одну встречу по окончании съезда партии, основателем которой является президент Турции Реджеп Эрдоган. Мероприятие проходит в Анкаре 18 августа.