Вячеслав Володин встретился с президентом Турции
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча состоялась после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.
— Встреча прошла 18 августа после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей делегации Госдумы, которая принимала участие в съезде.
Ранее Лайф сообщал, что Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму.
Володин и Чавушоглу, как отмечалось, обсуждали перспективы развития отношений государств. Они договорились провести ещё одну встречу по окончании съезда партии.