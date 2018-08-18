Вячеслав Володин встретился с президентом Турции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча состоялась после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.

— Встреча прошла 18 августа после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей делегации Госдумы, которая принимала участие в съезде.

Ранее Лайф сообщал, что Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму.