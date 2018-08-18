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Регион
Опубликовано 18 августа 2018, 17:20

Вячеслав Володин встретился с президентом Турции

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Встреча состоялась после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.

— Встреча прошла 18 августа после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей делегации Госдумы, которая принимала участие в съезде.

Ранее Лайф сообщал, что Володин пригласил министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу во время очередной поездки в Москву посетить Госдуму.

Володин и Чавушоглу, как отмечалось, обсуждали перспективы развития отношений государств. Они договорились провести ещё одну встречу по окончании съезда партии.

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Арина Демидова
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