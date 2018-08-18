Турция поддержала позицию России по ПАСЕ
Фото: © Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly
Парламентарии Турецкой Республики поддерживают позицию РФ по ПАСЕ о том, что делегации нельзя лишать права голоса, сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин по итогам визита в Турцию.
— Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса, — заявил Володин.
Володин во главе делегации ГД 17–18 августа с рабочим визитом посетил Анкару. Состоялась встреча спикера с главой МИД республики Мевлютом Чавушоглу, также прошла двусторонняя встреча с председателем Великого нацсобрания Турции Бинали Йылдырымом.
В субботу Володин также принял участие в работе VI Всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с её основателем — президентом республики Реджепом Эрдоганом.