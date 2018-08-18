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Опубликовано 18 августа 2018, 21:14

Турция поддержала позицию России по ПАСЕ

Фото: &copy; Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly

Фото: © Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly

Парламентарии Турецкой Республики поддерживают позицию РФ по ПАСЕ о том, что делегации нельзя лишать права голоса, сообщил спикер Государственной думы России Вячеслав Володин по итогам визита в Турцию.

— Заручились полной поддержкой наших шагов в ПАСЕ со стороны Турции. Турецкие коллеги разделяют нашу позицию, что права национальных делегаций не должны нарушаться, их нельзя лишать права голоса, — заявил Володин.

Володин во главе делегации ГД 17–18 августа с рабочим визитом посетил Анкару. Состоялась встреча спикера с главой МИД республики Мевлютом Чавушоглу, также прошла двусторонняя встреча с председателем Великого нацсобрания Турции Бинали Йылдырымом.

В субботу Володин также принял участие в работе VI Всеобщего съезда Партии справедливости и развития и встретился с её основателем — президентом республики Реджепом Эрдоганом.

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Анна Стрельцова
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