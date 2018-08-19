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Регион
Опубликовано 19 августа 2018, 06:28

В конкурсе "Миссис Россия — 2018" победила девушка из Твери

Анна Телегина. Фото: &copy; Instagram/telegina_life

Анна Телегина. Фото: © Instagram/telegina_life

В состав жюри входили телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизёр Иса Багиров, спортсмен Адам Бакаев.

Обладательницей звания "Миссис Россия — 2018" стала жительница Твери Анна Телегина.

Церемония награждения проходила в московском молодёжном доме "Планета КВН".

Награду победительнице вручала "миссис Россия — 2017" Полина Диброва. Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика.

Корона для победительницы была сделана мастерами предприятия "Хохломская роспись". Для её создания использовалось хохломское золото, камни Swarovski красного, янтарного и золотистого цветов.

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Евгений Шуваев
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