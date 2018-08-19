В конкурсе "Миссис Россия — 2018" победила девушка из Твери

В состав жюри входили телеведущие Дмитрий Дибров и Арина Шарапова, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизёр Иса Багиров, спортсмен Адам Бакаев.

Публикация от СОЦИОЛОГ️ВОЛОНТЕР️ТВ ЭКСПЕРТ (@telegina_life) 18 Авг 2018 в 4:11 PDT

Награду победительнице вручала "миссис Россия — 2017" Полина Диброва. Первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй — Евгения Бурло из Геленджика.

Корона для победительницы была сделана мастерами предприятия "Хохломская роспись". Для её создания использовалось хохломское золото, камни Swarovski красного, янтарного и золотистого цветов.