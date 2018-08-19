Обломки истребителя полка "Нормандия — Неман" подняли из болота под Смоленском
Фото: Минобороны РФ
В частности, были обнаружены крупные фрагменты лобового бронестекла, часть карбюратора и радиостанции.
Водолазы подняли двигатель истребителя советско-французского авиаполка "Нормандия — Неман" со дна болота в Смоленской области. Он лежал на глубине около шести метров, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.
— После подъёма двигателя по номеру специалисты подтвердили нахождение места падения самолёта Як-1, — отметил он.
По словам Мугинова, в ходе второго этапа поисковых работ было найдено более тысячи обломков фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов истребителя. Также водолазы подняли со дна болота крупные части лобового бронестекла, масленого насоса, карбюратора и радиостанции. Останки французского пилота не найдены, и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.
Напомним, "Нормандия — Неман" — французский авиаполк, воевавший во Второй мировой войне против Германии с советскими лётчиками-истребителями. Личный состав эскадрильи состоял из 72 французов — 14 лётчиков и 58 авиамехаников и 17 советских авиамехаников.