Обломки истребителя полка "Нормандия — Неман" подняли из болота под Смоленском

В частности, были обнаружены крупные фрагменты лобового бронестекла, часть карбюратора и радиостанции.

Водолазы подняли двигатель истребителя советско-французского авиаполка "Нормандия — Неман" со дна болота в Смоленской области. Он лежал на глубине около шести метров, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

— После подъёма двигателя по номеру специалисты подтвердили нахождение места падения самолёта Як-1, — отметил он.

По словам Мугинова, в ходе второго этапа поисковых работ было найдено более тысячи обломков фюзеляжа, внутренних узлов и агрегатов истребителя. Также водолазы подняли со дна болота крупные части лобового бронестекла, масленого насоса, карбюратора и радиостанции. Останки французского пилота не найдены, и есть вероятность, что он мог выпрыгнуть из кабины с парашютом.