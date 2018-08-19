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Регион
Опубликовано 19 августа 2018, 17:16

Премьер-министром Словении стал бывший комик

Марьян Шарец. Фото: &copy; sarec.si

Марьян Шарец. Фото: © sarec.si

40-летний Марьян Шарец стал самым молодым главой правительства в истории страны.

Новым премьер-министром Словении стал бывший комик Марьян Шарец, получивший известность благодаря пародиям на политиков и выступлениям в образе плебея Ивана Серпентиншека, который жалуется на жизнь и высмеивает женщин. За кандидатуру актёра проголосовали 55 из 90 депутатов парламента республики.

— Шареца поддержали 55 депутатов парламента, против проголосовал 31 депутат, — сообщает национальное агентство STA.

40-летний Марьян Шарец стал самым молодым председателем правительства в истории Словении. С 2010 года занимал должность мэра города Камника. В прошлом году он баллотировался в президенты и даже прошёл во второй тур, но проиграл действующему лидеру.

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Алёна Темирчиева
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