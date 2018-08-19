Экс-депутата Госдумы Шингаркина допросили по делу о самоубийстве его сына

Погибший юноша жил отдельно от мамы и папы уже год — он снимал квартиру в Реутове.

Бывшего депутата Государственной думы Максима Шингаркина допросили по делу о самоубийстве его сына Романа в Подмосковье накануне, 18 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— По словам Максима, у Ромы это была далеко не первая попытка суицида. Парень неоднократно пытался покончить с собой, вёл разговоры на тяжёлые темы и всё больше замыкался в себе, — пишет телеграм-канал.

Отмечается, что Роман жил отдельно от мамы и папы уже год — он снимал квартиру в Реутове. По словам родителей, они нормально общались со своим сыном.