Экс-депутата Госдумы Шингаркина допросили по делу о самоубийстве его сына
Максим Шингаркин. Фото: © РИА Новости / Александр Натрускин
Погибший юноша жил отдельно от мамы и папы уже год — он снимал квартиру в Реутове.
Бывшего депутата Государственной думы Максима Шингаркина допросили по делу о самоубийстве его сына Романа в Подмосковье накануне, 18 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
— По словам Максима, у Ромы это была далеко не первая попытка суицида. Парень неоднократно пытался покончить с собой, вёл разговоры на тяжёлые темы и всё больше замыкался в себе, — пишет телеграм-канал.
Отмечается, что Роман жил отдельно от мамы и папы уже год — он снимал квартиру в Реутове. По словам родителей, они нормально общались со своим сыном.
Как ранее сообщал Лайф, парень и его подруга покончили с собой и оставили на своих страницах в соцсетях предсмертные записки. Молодой человек оказался сыном экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина, девушка — студенткой медицинского колледжа в подмосковном Пушкино.