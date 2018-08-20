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Опубликовано 20 августа 2018, 02:44

Ушаков прокомментировал приглашение Ким Чен Ына в Россию

Ким Чен Ын. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Ким Чен Ын. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин могут не приехать в Россию на Восточный экономический форум, так как даты его проведения совпадут с межкорейским саммитом. Об этом в интервью "Известиям" рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

— Появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдёт как раз в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын, — сказал Ушаков.

При этом он отметил, что приглашение северокорейского лидера открытое и стороны будут прорабатывать другие варианты визита.

Напомним, ранее стало известно, что следующий саммит лидеров Южной и Северной Кореи может состояться 12 или 13 сентября в Пхеньяне.

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Александра Вишнякова
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