Ушаков прокомментировал приглашение Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин могут не приехать в Россию на Восточный экономический форум, так как даты его проведения совпадут с межкорейским саммитом. Об этом в интервью "Известиям" рассказал помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
— Появились сообщения о том, что межкорейский саммит пройдёт как раз в период проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Так что, естественно, исходим из того, что к нам не приедут ни президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, ни лидер КНДР Ким Чен Ын, — сказал Ушаков.
При этом он отметил, что приглашение северокорейского лидера открытое и стороны будут прорабатывать другие варианты визита.
Напомним, ранее стало известно, что следующий саммит лидеров Южной и Северной Кореи может состояться 12 или 13 сентября в Пхеньяне.