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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 10:18

Искусственный интеллект сыграет три матча против профессионалов в Dota 2

Фото &copy; Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Все три игры будут проходить во время проведения заключительного этапа чемпионата мира The International 2018.

В Сети появилось расписание мероприятия заключительного этапа The International 2018 — чемпионата мира по Dota 2. Он будет проходить 20–25 августа в Rogers Arena (Ванкувер, Канада).

За пять дней организаторы планируют провести три шоу-матча с ботами OpenAI. Помимо этого, зрителей ждёт матч всех звёзд с участниками турнира. Параллельно Valve подведёт итоги конкурса короткометражных фильмов, назовёт победителя в голосовании за Аркану и наградит лучших косплееров.

Напомним, турнир The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. Сейчас призовой фонд чемпионата превышает $24,8 млн. Ранее искусственный интеллект победил команду профессионалов в Dota 2.

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Сергей Сурепин
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