Искусственный интеллект сыграет три матча против профессионалов в Dota 2
Фото © Valve Corporation
Все три игры будут проходить во время проведения заключительного этапа чемпионата мира The International 2018.
В Сети появилось расписание мероприятия заключительного этапа The International 2018 — чемпионата мира по Dota 2. Он будет проходить 20–25 августа в Rogers Arena (Ванкувер, Канада).
За пять дней организаторы планируют провести три шоу-матча с ботами OpenAI. Помимо этого, зрителей ждёт матч всех звёзд с участниками турнира. Параллельно Valve подведёт итоги конкурса короткометражных фильмов, назовёт победителя в голосовании за Аркану и наградит лучших косплееров.
Напомним, турнир The International 2018 проходит с 15 по 25 августа в Ванкувере. Сейчас призовой фонд чемпионата превышает $24,8 млн. Ранее искусственный интеллект победил команду профессионалов в Dota 2.