Искусственный интеллект сыграет три матча против профессионалов в Dota 2

Все три игры будут проходить во время проведения заключительного этапа чемпионата мира The International 2018.

В Сети появилось расписание мероприятия заключительного этапа The International 2018 — чемпионата мира по Dota 2. Он будет проходить 20–25 августа в Rogers Arena (Ванкувер, Канада).

За пять дней организаторы планируют провести три шоу-матча с ботами OpenAI. Помимо этого, зрителей ждёт матч всех звёзд с участниками турнира. Параллельно Valve подведёт итоги конкурса короткометражных фильмов, назовёт победителя в голосовании за Аркану и наградит лучших косплееров.