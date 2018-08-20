Геймер полностью прошёл GTA V за 10 часов

Латвийский геймер под псевдонимом ToriksLV установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению GTA V. Он прошёл игру на 100% на самой тяжёлой сложности, обогнав прошлый результат практически на 15 минут.

В своём прохождении латвийский геймер не пропускал видеоролики и не пользовался багами. Всего в мире есть только шесть спидранеров, которые устанавливали рекорды в скоростном прохождении GTA V на 100%. Первый результат составил 16 часов, но за три года геймеры смогли сократить его почти в два раза.