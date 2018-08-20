Геймер полностью прошёл GTA V за 10 часов
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Поклонник популярной видеоигры установил новый мировой рекорд, пройдя все задания.
Латвийский геймер под псевдонимом ToriksLV установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению GTA V. Он прошёл игру на 100% на самой тяжёлой сложности, обогнав прошлый результат практически на 15 минут.
Прошлый результат составил 10 часов 29 минут и 28 секунд. Его установил месяц назад американский спидранер DarkViperAU. ToriksLV добился ускорения на 15 минут благодаря сокращению маршрута между миссиями и дополнительными заданиями.
В своём прохождении латвийский геймер не пропускал видеоролики и не пользовался багами. Всего в мире есть только шесть спидранеров, которые устанавливали рекорды в скоростном прохождении GTA V на 100%. Первый результат составил 16 часов, но за три года геймеры смогли сократить его почти в два раза.