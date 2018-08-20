Valve запустит "убийцу Twitch"

Будущий сервис получил название Steam TV. Его работа начнётся уже через несколько дней.

Сотрудник Steam Database Павел Джандик рассказал, что Valve зарегистрировала домен steam.tv. Сайт уже начал свою работу. Многие пользователи могли смотреть трансляцию матча по Dota 2 через новый сервис, однако потом сайт отключили.

Компания Valve проводила тестовую трансляцию, чтобы проверить работоспособность Steam TV. В итоге трансляция стала общедоступной. Сейчас сайт более не доступен.