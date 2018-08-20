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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 10:43

Сборная России не прошла в плей-офф чемпионата мира по Overwatch

Фото: &copy; Кадр из видео twitch

Фото: © Кадр из видео twitch

Российские киберспортсмены заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф Overwatch World Cup.

Сборная России обыграла команды Гонконга, Японии и Тайваня за время проведения группового этапа. При этом сборной не удалось обыграть команды Финляндии и Южной Кореи.

В плей-офф по итогам группового этапа прошли сборные Южной Кореи и Финляндии. Корейцы заняли первое место в группе, а финны — второе. Все команды при этом получили по $15 тыс. за участие в турнире.

Отборочный этап в Инчхоне проходил 17–19 августа. Следующая квалификация пройдёт в Лос-Анджелесе (США). За две путёвки на турнир поборются сборные Канады, Австрии, США, Бразилии, Швейцарии и Норвегии.

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Сергей Сурепин
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