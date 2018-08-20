Сборная России не прошла в плей-офф чемпионата мира по Overwatch

Российские киберспортсмены заняли третье место в группе и не смогли выйти в плей-офф Overwatch World Cup.

Сборная России обыграла команды Гонконга, Японии и Тайваня за время проведения группового этапа. При этом сборной не удалось обыграть команды Финляндии и Южной Кореи.

В плей-офф по итогам группового этапа прошли сборные Южной Кореи и Финляндии. Корейцы заняли первое место в группе, а финны — второе. Все команды при этом получили по $15 тыс. за участие в турнире.