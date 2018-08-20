У замглавы РКК "Энергия" изъяли полмиллиона меченых рублей

Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Белобородова и двух его подчинённых.

В ходе обысков у заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, который был задержан по обвинению в покушении на мошенничество, изъяли меченые купюры. Об этом сообщает Следственный комитет в своём канале в WhatsApp.

По имеющимся данным, речь идёт о сумме в 500 тысяч рублей. Эти деньги ранее были переданы подчинённому Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ.

— В общей сложности у подозреваемого изъято порядка 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США, — уточнили в следствии.