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Опубликовано 20 августа 2018, 13:24

У замглавы РКК "Энергия" изъяли полмиллиона меченых рублей

Фото: &copy; РИА Новости/ Павел Лисицын

Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын

Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Белобородова и двух его подчинённых.

В ходе обысков у заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, который был задержан по обвинению в покушении на мошенничество, изъяли меченые купюры. Об этом сообщает Следственный комитет в своём канале в WhatsApp.

По имеющимся данным, речь идёт о сумме в 500 тысяч рублей. Эти деньги ранее были переданы подчинённому Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ.

— В общей сложности у подозреваемого изъято порядка 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США, — уточнили в следствии.

Ранее Лайф писал о том, что СКР выявил подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК. Фигуранты дела уже начали давать признательные показания. Среди прочих был задержан и заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации Белобородов. Ожидается, что сегодня ему должны избрать меру пресечения.

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Марина Калегина
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