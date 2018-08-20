У замглавы РКК "Энергия" изъяли полмиллиона меченых рублей
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Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении Белобородова и двух его подчинённых.
В ходе обысков у заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова, который был задержан по обвинению в покушении на мошенничество, изъяли меченые купюры. Об этом сообщает Следственный комитет в своём канале в WhatsApp.
По имеющимся данным, речь идёт о сумме в 500 тысяч рублей. Эти деньги ранее были переданы подчинённому Белобородова в рамках оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками ФСБ.
— В общей сложности у подозреваемого изъято порядка 500 тысяч рублей, 28 тысяч евро, а также доллары США, — уточнили в следствии.
Ранее Лайф писал о том, что СКР выявил подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК. Фигуранты дела уже начали давать признательные показания. Среди прочих был задержан и заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации Белобородов. Ожидается, что сегодня ему должны избрать меру пресечения.