Мобильную версию PUBG скачали 100 миллионов раз

Сейчас в мобильный шутер ежедневно играет 14 миллионов человек. Проект приносит разработчикам 400 тысяч долларов в день.

Разработчики популярной многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds для компьютеров и консолей рассказали об успехах её мобильной версии. Всего за 5 месяцев с момента выхода в App Store и Google Play приложение PUBG Mobile скачали более 100 миллионов раз.

Ежедневно в игру заходит около 14 миллионов человек. Разработчики не учитывали пользователей из Южной Кореи, Китая и Японии. В редкие дни — праздники и выходные — пиковое количество геймеров достигает 23 миллионов в сутки.