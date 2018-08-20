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Опубликовано 20 августа 2018, 16:06

Мобильную версию PUBG скачали 100 миллионов раз

Фото &copy;&nbsp;Bluehole

Фото © Bluehole

Сейчас в мобильный шутер ежедневно играет 14 миллионов человек. Проект приносит разработчикам 400 тысяч долларов в день.

Разработчики популярной многопользовательской игры PlayerUnknown’s Battlegrounds для компьютеров и консолей рассказали об успехах её мобильной версии. Всего за 5 месяцев с момента выхода в App Store и Google Play приложение PUBG Mobile скачали более 100 миллионов раз.

Ежедневно в игру заходит около 14 миллионов человек. Разработчики не учитывали пользователей из Южной Кореи, Китая и Японии. В редкие дни — праздники и выходные — пиковое количество геймеров достигает 23 миллионов в сутки.

В первую неделю после выхода мобильная версия PUBG стала самой загружаемой игрой более чем в 100 странах. Сейчас игра приносит разработчикам 400 тысяч долларов ежедневно.

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Сергей Сурепин
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