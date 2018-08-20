Фанаты объединили "Ведьмака" и "Звёздные войны"

Невзирая на то что игра "Ведьмак-3" вышла три года назад, геймеры продолжают искать в RPG новые отсылки к другим популярным фильмам и играм.

Пользователь YouTube под псевдонимом Tolkfan решил объединить игру "Ведьмак-3" и "Звёздные войны". На это его натолкнула теория о том, что Цири (героиня популярной игры) якобы во время одного из своих монологов рассказала историю путешествия во вселенную Cyberpunk 2077.

Большинство комментаторов сообщили о том, что блогеру удалось создать забавное видео. Также зрители заявили, чтобы он не останавливался на достигнутом и продолжал работать в этом направлении.