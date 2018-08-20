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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 15:56

Фанаты объединили "Ведьмака" и "Звёздные войны"

Кадр видео&nbsp;Tolkfan

Кадр видео Tolkfan

Невзирая на то что игра "Ведьмак-3" вышла три года назад, геймеры продолжают искать в RPG новые отсылки к другим популярным фильмам и играм.

Пользователь YouTube под псевдонимом Tolkfan решил объединить игру "Ведьмак-3" и "Звёздные войны". На это его натолкнула теория о том, что Цири (героиня популярной игры) якобы во время одного из своих монологов рассказала историю путешествия во вселенную Cyberpunk 2077.

Большинство комментаторов сообщили о том, что блогеру удалось создать забавное видео. Также зрители заявили, чтобы он не останавливался на достигнутом и продолжал работать в этом направлении.

Напомним, последняя игра серии "Ведьмак" вышла 19 мая 2015 года. Геймеры и критики положительно оценили игру. Разработчики в скором времени планируют работать над спин-оффами серии "Ведьмак".

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Сергей Сурепин
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