Главную сцену последних "Мстителей" превратили в пиксельную игру
Кадр видео Mr Sunday Movies
Энтузиаст решил перенести одно из главных событий кинематографа в эстетику 16-битных игр.
Аниматор Джон Стратман выпустил новое видео. Он показал, как могла бы выглядеть игра по мотивам фильма "Мстители: Война бесконечности", если бы она вышла в 90-х.
Аниматор воспроизвёл в 16-битной графике главную битву фильма, в рамках которой супергерои объединились, чтобы сразить могучего Таноса. Во второй части видео Стратман сцену за сценой сравнил адаптацию с оригинальным фильмом, чтобы геймеры увидели, как много времени и сил было инвестировано в этот небольшой проект.
Зрители рассказали, что они много бы отдали, чтобы сыграть в подобную игру. Фильм "Мстители: Война бесконечности" вышел на экраны кинотеатров в мае 2018 года. Премьера сиквела под названием "Мстители 4" состоится 3 мая 2019 года.