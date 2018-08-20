Главную сцену последних "Мстителей" превратили в пиксельную игру

Энтузиаст решил перенести одно из главных событий кинематографа в эстетику 16-битных игр.

Аниматор Джон Стратман выпустил новое видео. Он показал, как могла бы выглядеть игра по мотивам фильма "Мстители: Война бесконечности", если бы она вышла в 90-х.

Аниматор воспроизвёл в 16-битной графике главную битву фильма, в рамках которой супергерои объединились, чтобы сразить могучего Таноса. Во второй части видео Стратман сцену за сценой сравнил адаптацию с оригинальным фильмом, чтобы геймеры увидели, как много времени и сил было инвестировано в этот небольшой проект.