В "Единой России" предложили отменить пенсионные льготы для парламентариев

Депутаты и сенаторы при работе в палатах более пяти лет получают долю от установленной суммы в 84 774 рубля в зависимости от стажа.

Партия "Единая Россия" предложила отменить льготы по выплате пенсий для депутатов Государственной думы РФ и сенаторов Совета Федерации. Как сообщает РИА "Новости", об этом сказала депутат ГД, замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина.

На совместном заседании с советом руководителей фракций партии она зачитала проект резолюции, согласно которой фракции в Госдуме поручено внести проект соответствующего закона.

Доплата к пенсии парламентариев формируется на основе "денежного вознаграждения". В этом году его сумма составляет 84 774 рубля. Депутаты получают долю этой суммы в зависимости от стажа.