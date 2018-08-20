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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 17:18

Милонов предложил одевать российских школьников по примеру "Хогвартса"

Фото &copy; wikipedia.org/Гарри Поттер и Тайная комната

Фото © wikipedia.org/Гарри Поттер и Тайная комната

По мнению парламентария, одежда может отличаться по цвету, как у юных магов из знаменитой саги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при разработке дизайна формы для школьников опираться на пример школы чародейства и волшебства "Хогвартс" из фильмов про Гарри Поттера. Об этом он заявил агентству "Москва".

— Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зелёная, как в "Гриффиндоре", "Слизерине" (факультеты "Хогвартса". — Прим. ред.), — сказал Милонов, отвечая на вопрос о необходимости возвращения к единой школьной форме.

Кроме того, парламентарий предложил учитывать национальные традиции при разработке дизайна. По его мнению, в некоторых регионах в школьную форму можно добавить орнаменты проживающих там народностей.

Ранее Роскачество подготовило проект ГОСТа, в основу которого легли строгие требования по безопасности одежды для школьников, такие как воздухопроницаемость и способность поглощать влагу. Документ должен быть утверждён и внедрён в программу стандартизации в 2019 году.

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Алёна Темирчиева
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