Милонов предложил одевать российских школьников по примеру "Хогвартса"

По мнению парламентария, одежда может отличаться по цвету, как у юных магов из знаменитой саги.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил при разработке дизайна формы для школьников опираться на пример школы чародейства и волшебства "Хогвартс" из фильмов про Гарри Поттера. Об этом он заявил агентству "Москва".

— Форма должна быть примерно по одной цене, но у кого-то синяя, у кого-то коричневая, у кого-то зелёная, как в "Гриффиндоре", "Слизерине" (факультеты "Хогвартса". — Прим. ред.), — сказал Милонов, отвечая на вопрос о необходимости возвращения к единой школьной форме.

Кроме того, парламентарий предложил учитывать национальные традиции при разработке дизайна. По его мнению, в некоторых регионах в школьную форму можно добавить орнаменты проживающих там народностей.