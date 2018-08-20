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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 17:03

Экс-замглавы РКК "Энергия" обвиняют в попытке хищения 31 млн рублей

Алексей Белобородов. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Алексей Белобородов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Бывший замглавы ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов обвиняется в попытке хищения 31 миллиона рублей. Эту информацию огласили в Бабушкинском суде Москвы.

— Белобородова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму не менее 31 миллиона рублей, — озвучил материалы дела судья.

Сам Белобородов свою вину не признает.

Как уже сообщал Лайф, Следственный комитет выявил подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК. Среди прочих был задержан и заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации Белобородов.

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Янковская Ольга
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