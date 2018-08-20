Экс-замглавы РКК "Энергия" обвиняют в попытке хищения 31 млн рублей

Бывший замглавы ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов обвиняется в попытке хищения 31 миллиона рублей. Эту информацию огласили в Бабушкинском суде Москвы.

— Белобородова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму не менее 31 миллиона рублей, — озвучил материалы дела судья.

Сам Белобородов свою вину не признает.