Экс-замглавы РКК "Энергия" обвиняют в попытке хищения 31 млн рублей
Алексей Белобородов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Бывший замглавы ПАО РКК "Энергия" Алексей Белобородов обвиняется в попытке хищения 31 миллиона рублей. Эту информацию огласили в Бабушкинском суде Москвы.
— Белобородова обвиняют в покушении на мошенничество на сумму не менее 31 миллиона рублей, — озвучил материалы дела судья.
Сам Белобородов свою вину не признает.
Как уже сообщал Лайф, Следственный комитет выявил подозреваемых во взяточничестве сотрудников РКК. Среди прочих был задержан и заместитель гендиректора ракетно-космической корпорации Белобородов.