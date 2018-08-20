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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 17:36

Экс-замглавы РКК "Энергия" арестовали до 16 октября

Алексей Белобородов. Фото: &copy;РИА Новости/Сергей Мамонтов

Алексей Белобородов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов

Обвиняемый в покушении на хищение 31,5 млн рублей бывший заместитель гендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов арестован до 16 октября. Это решение принял Бабушкинский суд Москвы.

— Ходатайство следователя подлежит частичному удовлетворению, установить срок ареста для Белобородова до 16 октября, — огласил судья.

Между тем следователь настаивал на аресте Белобородова до 17 октября.

Как уже сообщал Лайф, бывшему замглавы РКК "Энергия" предъявили обвинение в попытке хищения более 31 миллиона рублей.

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Янковская Ольга
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