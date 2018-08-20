Экс-замглавы РКК "Энергия" арестовали до 16 октября
Алексей Белобородов. Фото: ©РИА Новости/Сергей Мамонтов
Обвиняемый в покушении на хищение 31,5 млн рублей бывший заместитель гендиректора РКК "Энергия" Алексей Белобородов арестован до 16 октября. Это решение принял Бабушкинский суд Москвы.
— Ходатайство следователя подлежит частичному удовлетворению, установить срок ареста для Белобородова до 16 октября, — огласил судья.
Между тем следователь настаивал на аресте Белобородова до 17 октября.
Как уже сообщал Лайф, бывшему замглавы РКК "Энергия" предъявили обвинение в попытке хищения более 31 миллиона рублей.