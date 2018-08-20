Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 16:47

Нечестных геймеров ожидает тюрьма

Фото: &copy; Rockstar Games

Фото: © Rockstar Games

Создатели инициативы, направленной протий читеров, считают, что игроки должны уважать друг друга.

Суд в США утвердил требование компании Take-Two запретить продажи программ Menyoo и Absolute для игры Grand Theft Auto Online. С их помощью игроки могут получить несправедливое преимущество, в процессе ухудшая жизнь всем окружающим их пользователям.

Из-за такого влияния нечестных геймеров могут упасть продажи игр. Особенно если их заполонят нечестные игроки — честным геймерам попросту нечем будет заниматься.

Таким образом, суд постановил, что созданные Дэвидом Зиппером программы не только повлияли на репутацию игры, но и отпугнули потенциальных покупателей. Разработчики заявили, что потери из-за действий Зиппера составили примерно 500 тысяч долларов.

Также суд считает, что запрет продаж программ обвинённого — это справедливая мера наказания и она в интересах общества. Благодаря такому исходу дела разработчики смогут инвестировать больше денег в производство игр, не боясь провала из-за недобросовестных игроков.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar