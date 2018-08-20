Нечестных геймеров ожидает тюрьма
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Создатели инициативы, направленной протий читеров, считают, что игроки должны уважать друг друга.
Суд в США утвердил требование компании Take-Two запретить продажи программ Menyoo и Absolute для игры Grand Theft Auto Online. С их помощью игроки могут получить несправедливое преимущество, в процессе ухудшая жизнь всем окружающим их пользователям.
Из-за такого влияния нечестных геймеров могут упасть продажи игр. Особенно если их заполонят нечестные игроки — честным геймерам попросту нечем будет заниматься.
Таким образом, суд постановил, что созданные Дэвидом Зиппером программы не только повлияли на репутацию игры, но и отпугнули потенциальных покупателей. Разработчики заявили, что потери из-за действий Зиппера составили примерно 500 тысяч долларов.
Также суд считает, что запрет продаж программ обвинённого — это справедливая мера наказания и она в интересах общества. Благодаря такому исходу дела разработчики смогут инвестировать больше денег в производство игр, не боясь провала из-за недобросовестных игроков.