Нечестных геймеров ожидает тюрьма

Создатели инициативы, направленной протий читеров, считают, что игроки должны уважать друг друга.

Суд в США утвердил требование компании Take-Two запретить продажи программ Menyoo и Absolute для игры Grand Theft Auto Online. С их помощью игроки могут получить несправедливое преимущество, в процессе ухудшая жизнь всем окружающим их пользователям.

Из-за такого влияния нечестных геймеров могут упасть продажи игр. Особенно если их заполонят нечестные игроки — честным геймерам попросту нечем будет заниматься.

Таким образом, суд постановил, что созданные Дэвидом Зиппером программы не только повлияли на репутацию игры, но и отпугнули потенциальных покупателей. Разработчики заявили, что потери из-за действий Зиппера составили примерно 500 тысяч долларов.