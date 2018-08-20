Пение и йога. Упавшая за борт круизного лайнера раскрыла секрет выживания в море

46-летней британке Кэй Лонгстафф пришлось 10 часов дрейфовать в водах Адриатики в ожидании помощи.

Лайф уже рассказывал историю британской стюардессы, которая провела в открытом море 10 часов после падения с круизного судна Norwegian Star. Тогда её спасение казалось настоящим чудом, ведь, по словам экспертов, после падения за борт с 20-метровой высоты практически невозможно выжить и сохранить при этом рассудок.

Однако 46-летняя Кэй Лонгстафф считает, что её история — не о чудесном спасении, а о преодолении себя. Женщина рассказала, что много лет практикует йогу и считает, что благодаря тренировкам её тело оказалось способно выдержать испытание холодной водой.