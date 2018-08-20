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Регион
Опубликовано 20 августа 2018, 18:30

Пение и йога. Упавшая за борт круизного лайнера раскрыла секрет выживания в море

Спасённая британка&nbsp;Кэй Лонгстафф.&nbsp; Фото: Facebook

Спасённая британка Кэй Лонгстафф. 

Фото: Facebook

46-летней британке Кэй Лонгстафф пришлось 10 часов дрейфовать в водах Адриатики в ожидании помощи.

Лайф уже рассказывал историю британской стюардессы, которая провела в открытом море 10 часов после падения с круизного судна Norwegian Star. Тогда её спасение казалось настоящим чудом, ведь, по словам экспертов, после падения за борт с 20-метровой высоты практически невозможно выжить и сохранить при этом рассудок.

Однако 46-летняя Кэй Лонгстафф считает, что её история — не о чудесном спасении, а о преодолении себя. Женщина рассказала, что много лет практикует йогу и считает, что благодаря тренировкам её тело оказалось способно выдержать испытание холодной водой.

— Смена поз из йоги помогла ей удерживать тепло и беречь силы для долгого нахождения в воде, а чтобы не чувствовать холода ночью и при этом не уснуть, она заставляла себя петь, — пересказывает вдохновенный рассказ Кэй один из спасателей.

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Марина Калегина
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