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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 00:23

Пролежали 49 часов. На "Ленивой олимпиаде" в Черногории установили рекорд

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/mike.uyehara

Фото: © facebook.com/mike.uyehara

В Черногории шестой год подряд проходят соревнования по лени. Участникам нужно как можно дольше отдыхать лёжа, при этом разрешается пить, есть и разговаривать. В этом году фаворита не нашлось, и четверо оставшихся "стойких" черногорцев решили разделить между собой "чемпионский титул" и заслуженную "трудом" награду, сообщает cdm.me.

Финалисты соревнований по лени установили новый рекорд, они ленились 49 часов, начиная с утра субботы. На старт выходили 15 черногорцев и три жителя Сербии. Призом стали 400 евро и подарки на такую же сумму.

— Поскольку мы побили рекорд, решили вместе встать и разделить награду. Я член спортивного клуба "Спартанцы" из Подгорицы. Бегаю по 50 километров, но мне было труднее пролежать 50 часов. Потому что, когда бежишь, можешь остановиться, а когда лежишь — нет, — заявила финалистка соревнований Милка Додерович.

Организаторы из села Брезна своим соревнованием хотели показать стереотипное представление о ленивых черногорцах, и первый свой турнир они провели под девизом "Будет хлеб и без мотыги".

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Иван Комогорцев
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