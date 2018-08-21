Пролежали 49 часов. На "Ленивой олимпиаде" в Черногории установили рекорд

В Черногории шестой год подряд проходят соревнования по лени. Участникам нужно как можно дольше отдыхать лёжа, при этом разрешается пить, есть и разговаривать. В этом году фаворита не нашлось, и четверо оставшихся "стойких" черногорцев решили разделить между собой "чемпионский титул" и заслуженную "трудом" награду, сообщает cdm.me.

Финалисты соревнований по лени установили новый рекорд, они ленились 49 часов, начиная с утра субботы. На старт выходили 15 черногорцев и три жителя Сербии. Призом стали 400 евро и подарки на такую же сумму.

— Поскольку мы побили рекорд, решили вместе встать и разделить награду. Я член спортивного клуба "Спартанцы" из Подгорицы. Бегаю по 50 километров, но мне было труднее пролежать 50 часов. Потому что, когда бежишь, можешь остановиться, а когда лежишь — нет, — заявила финалистка соревнований Милка Додерович.