В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой

На церемонии присутствовала супруга президента Украины Марина Порошенко, а также глава МИД Павел Климкин, премьер Хорватии Андрей Пленкович.

В понедельник, 20 августа, в хорватском городе Сплит открылось почётное консульство Украины. При этом не обошлось без ошибки.

— Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии! — написал в "Фейсбуке" почётный консул Ивица Пирич, приложив фотографии с церемонии открытия.