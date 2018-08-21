В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой
Фото: © Facebook/Ivica Piric
На церемонии присутствовала супруга президента Украины Марина Порошенко, а также глава МИД Павел Климкин, премьер Хорватии Андрей Пленкович.
В понедельник, 20 августа, в хорватском городе Сплит открылось почётное консульство Украины. При этом не обошлось без ошибки.
— Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии! — написал в "Фейсбуке" почётный консул Ивица Пирич, приложив фотографии с церемонии открытия.
Однако на табличке диппредставительства внимательные пользователи нашли ошибку: "Почётное консульство УкраинА в Хорватии".