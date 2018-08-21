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Опубликовано 21 августа 2018, 03:11

В Хорватии открыли консульство Украины с ошибкой

Фото: &copy; Facebook/Ivica Piric

Фото: © Facebook/Ivica Piric

На церемонии присутствовала супруга президента Украины Марина Порошенко, а также глава МИД Павел Климкин, премьер Хорватии Андрей Пленкович.

В понедельник, 20 августа, в хорватском городе Сплит открылось почётное консульство Украины. При этом не обошлось без ошибки.

— Благодарю всех за поддержку, я этот день ждал два года, великий день для Украины и Хорватии! — написал в "Фейсбуке" почётный консул Ивица Пирич, приложив фотографии с церемонии открытия.

Однако на табличке диппредставительства внимательные пользователи нашли ошибку: "Почётное консульство УкраинА в Хорватии".

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Александра Вишнякова
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