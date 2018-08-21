Nvidia представила новые видеокарты семейства RTX

Главный акцент в новом поколении видеокарт делается на методе построения объёмной картинки.

Компания Nvidia представила видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX. Презентация состоялась на пресс-конференции в Кёльне.

Nvidia GeForce RTX 2070 будет стоить 47,9 тысячи рублей, GeForce RTX 2080 — 63,9 тысячи, и GeForce RTX 2080 Ti — 95,9 тысячи. Они будут доступны для покупки уже 20 сентября.

Видеокарты относятся к новому поколению Turing. Согласно заявлению представителя компании, это "самый серьёзный скачок между поколениями семейств видеокарт за всё время".

Отмечается, что при разгоне видеокарты будут шуметь всего лишь на 20% от уровня предыдущего лидера видеокарт GeForce GTX 1080 Ti.