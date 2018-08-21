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Регион
Опубликовано 21 августа 2018, 07:47

В Кемерове снесли ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Патрин

Фото: © РИА Новости/Александр Патрин

Демонтаж начался в середине июля с разбора внешних элементов, тяжёлая техника зашла на площадку 19 июля.

В Кемерове завершается разбор торгового центра "Зимняя вишня", где в марте при пожаре погибло 60 человек. Сейчас здание бывшего ТЦ полностью снесено, специалисты вывозят строительный мусор.

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Также под снос пошли другие строения, входящие в комплекс "Зимней вишни", — баня и котельная.

Напомним, пожар в торговом центре произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибло 60 человек. На месте сгоревшего ТЦ собираются обустроить мемориальный сквер.

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Александра Вишнякова
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