В Кемерове снесли ТЦ "Зимняя вишня"
Фото: © РИА Новости/Александр Патрин
Демонтаж начался в середине июля с разбора внешних элементов, тяжёлая техника зашла на площадку 19 июля.
В Кемерове завершается разбор торгового центра "Зимняя вишня", где в марте при пожаре погибло 60 человек. Сейчас здание бывшего ТЦ полностью снесено, специалисты вывозят строительный мусор.
Видео LIFE SHOT
Также под снос пошли другие строения, входящие в комплекс "Зимней вишни", — баня и котельная.
Напомним, пожар в торговом центре произошёл 25 марта. В результате произошедшего погибло 60 человек. На месте сгоревшего ТЦ собираются обустроить мемориальный сквер.