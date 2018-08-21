Суд в Кемерове продлил арест охраннику сгоревшей "Зимней вишни"

Центральный районный суд Кемерова продлил на три месяца — до 24 ноября — арест сотруднику частного охранного предприятия Сергею Антюшину по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", который унёс жизни 60 человек.

Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, из которых 37 — дети. Сергей Антюшин был арестован в конце марта. По версии следствия, охранник не предпринял мер по оповещению посетителей торгового центра о начавшемся пожаре. Он свою вину не признаёт.