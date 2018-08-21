Фанаты комиксов нашли отсылку к Росомахе в новом фильме Хью Джекмана

Отсылку с изображением Росомахи в фильме "Величайший шоумен" удалось найти в финальных титрах.

Пользователь reddit под псевдонимом irie_feeling обратил внимание на отсылку в фильме "Величайший шоумен". Главную роль в нём сыграл Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи из фильмов о Людях Икс.

Титры в начале и в конце фильма оформлены уникальными рамками с различными узорами в уголках. В одном из них находятся руки супергероя с выпущенными когтями.

Отсылку удалось найти в финале. Она находится на кадре с Джеймсом Мэнголдом, постановщиком фильмов "Росомаха: Бессмертный" и "Логан". В титрах мюзикла он значится исполнительным продюсером.