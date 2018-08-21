Фанаты комиксов нашли отсылку к Росомахе в новом фильме Хью Джекмана
Кадр фильма "Величайший шоумен"/ © Кинопоиск
Отсылку с изображением Росомахи в фильме "Величайший шоумен" удалось найти в финальных титрах.
Пользователь reddit под псевдонимом irie_feeling обратил внимание на отсылку в фильме "Величайший шоумен". Главную роль в нём сыграл Хью Джекман, исполнитель роли Росомахи из фильмов о Людях Икс.
Титры в начале и в конце фильма оформлены уникальными рамками с различными узорами в уголках. В одном из них находятся руки супергероя с выпущенными когтями.
Отсылку удалось найти в финале. Она находится на кадре с Джеймсом Мэнголдом, постановщиком фильмов "Росомаха: Бессмертный" и "Логан". В титрах мюзикла он значится исполнительным продюсером.
Напомним, фильм "Величайший шоумен" вышел в 2017 году. Он снят по мотивам жизни реального деятеля американского шоу-бизнеса XIX века — Финеаса Тейлора Барнума (его сыграл Джекман).